Эксперты изучили возраст китайских машин в России

Самый молодой в России автопарк принадлежит китайским автомобилям. Аналитическое агентство «Автостат» выяснила возраст китайских автомобилей, стоящих на учёте в России. Выяснилось, что 63% машин из КНР не старше трёх лет включительно.

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В категории «до 10 лет» находятся почти 11% автомобилей. Причём, 6,6% из них пребывают в возрасте от четырёх до шести лет, 4,2% — от семи до девяти лет включительно.

Второй по объёму категорией стала довольно возрастная группа «10 лет и старше». Она занимает 26,2% от общего количества машин.

Эксперты отмечают, что на начало 2024 года средний возраст китайского автопарка в России был равен 6,1 года при среднем возрасте легковых машин по стране составил 15,2 года.

Ранее исследование выявило самые популярные бренды среди российских женщин-автолюбителей. Так, в 2024 году самыми популярными новыми машинами у россиянок стали кроссоверы Omoda (364 проданных единицы), Hyundai (304) и Chery (263). На три модели пришлось 16% покупок — это Omoda C5, Hyundai Tucson и Chery Tiggo 7 Pro Max. В пятёрку самых популярных среди женщин машин также вошли еще два китайских кроссовера — Chery Tiggo 4 Pro (244) и Haval Jolion (243).