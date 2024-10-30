Suzuki создаст новый внедорожник для Toyota

Suzuki и Toyota опубликовали совместное заявление об укреплении дальнейшего сотрудничества по производству автомобилей. Заявлено, что Suzuki создаст для партнёра новый электрический внедорожник, который встанет на конвейер в Индии весной 2025 года.

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Отмечается, что это будет не локальная модель: новинку планируют продавать "по всему миру".

Новую модель разработают исключительно как BEV. Заявлено, что это маневренный драйверский внедорожник, имеющий большой запас хода и комфортабельный салон. Машина будет доступна с системой полного привода.

Ранее "РГ" рассказывала о новом кроссе Toyota Starlett Cross, ведущего свою родословную от Suzuki Fronx.