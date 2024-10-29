Введение единого ОСАГО для России и Белоруссии отложили

Назван новый срок введения единого ОСАГО для России и Белоруссии. Появление общего полиса для стран-соседок отложили до первого квартала 2025 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин. Соответствующий законопроект заработает 1 января следующего года. Такой вид ОСАГО будет выгоден для граждан, часто пересекающих границу, и будет дороже обычного полиса обязательной «автогражданки».

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После вступления закона в силу потребуется время на принятие нормативных документов и объединение информационных систем. Поэтому единый полис ОСАГО для РФ и Белоруссии можно будет оформить не сразу с наступлением 2025 года.

Расширение полиса на Белоруссию будут оформлять дополнительным соглашением. По оценке Минфина, таких ОСАГО будет порядка 10-15 процентов от всех договоров.

Они будут дороже: рассчитывать цену собираются, основываясь на статистике по белорусскому ОСАГО. Там обязательный полис стоит в среднем около четырех тысяч рублей. На цену «обычных» полисов в России это не повлияет.

Единый ОСАГО пригодится россиянам, часто посещающим Белоруссию. Для остальных оставят возможность купить «Синюю карту» для коротких поездок. Она появилась в апреле 2024 года в качестве замены «Зеленой карте», которая стала бесполезна для россиян летом 2023-го.