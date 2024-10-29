Эксперт рассказал, легко ли обслуживать электромобиль

Один из важнейших аргументов "за" покупку электромобиля - простота его обслуживания. Ведь в отличие от автомобилей с ДВС в электрокарах меньше элементов, поддающихся трению и износу. Но есть ли какие-то аспекты технического обслуживания электромобиля, которые требуют особого внимания? Об этом "Российской газете" рассказывают эксперты "СберАвто", сервиса для выбора, покупки, обслуживания и продажи авто.

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Базовые аспекты

Базовые процедуры обслуживания автомобилей остаются актуальными вне зависимости от того, какой двигатель под капотом. В тормозной системе, как бы ни помогал ей режим рекуперации в электродвигателе, никуда не деваются ни тормозная жидкость, ни колодки, ни диски: обязательно следить за их состоянием.

Равно как и за состоянием элементов подвески - она тоже не зависит от типа двигателя. Более того, масса электромобиля обычно больше веса авто с ДВС из-за тяжелой тяговой батареи - соответственно, на амортизаторы, пружины и резинометаллические детали в подвеске приходятся более высокие нагрузки. Не отличается принципиально и светотехника: у электромобилей она, как правило, светодиодная, и ей также необходимо внимание. И, конечно, не стоит забывать о смене фильтра салонного воздуха, чтобы поездки были безопасными для здоровья.

Электромобильная специфика

В электромобиле намного более сложная электронная система, поэтому первым шагом в обслуживании становится "считывание" информации о ее состоянии. Происходит это при помощи специального сканера или диагностического стенда. Лучше, чтобы такие работы выполняли специалисты, потому что управляющая электроника весьма чувствительна, и ошибка может обойтись недешево. После считывания основной информации идет проверка состояния электромотора (или моторов, если их два или три), планетарных редукторов, проводки и контактов. В отличие от обычного автомобиля, у электрического два контура проводки.

Низковольтный - для всего привычного оборудования, высоковольтный - для работы тяговых элементов.

С особым вниманием нужно относиться к аккумуляторной батарее и ее системе охлаждения. Охлаждающую жидкость рекомендуется менять примерно через 50 000 км пробега.

Пристальное внимание к высоковольтной аккумуляторной батарее и системам ее терморегулирования (охлаждения или вентиляции) - залог не только долгой исправной работы, но и безопасности.

Программное обеспечение бортовых компьютеров играет важнейшую роль в эксплуатации электромобиля. Поэтому неотъемлемой частью любого визита в сервис становится проверка версии "прошивки" и обновление до новейшей доступной.