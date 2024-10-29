Началась отгрузка седанов Lada Aura первым клиентам

RCI News: первые партии седанов Lada Aura уже отправляются заказчикам.

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В Тольятти сфотографировали автовоз, везущий партию стретч-седанов Lada Aura. Как сообщалось ранее, первые машины в октябре уже начали попадать к дилерам, так что этот автовоз – один из нескольких, кои можно было наблюдать в последние дни.

Известно, что до конца 2024 года завод планирует выпустить около 2 тысяч экземпляров новой модели. Официальные дилеры Lada должны начать официальные продажи стретч-седанов Lada Aura в ноябре текущего года, конкретная дата пока не афишируется. Но известно, что в первые два месяца автомобили будут распределяться между корпоративными клиентами – госструктурами и таксопарками, – а лишь затем попадут в свободную продажу.

Аура построена на удлиненной на 25 сантиметров платформе Весты; крыша, задние двери и пороги – цельные, изготавливаемые на новых штампах. Пол кузова – изрядно переработан, также изменились настройки подвески и ESC. Под капотом – вазовский 1.8 Evo с отдачей в 122 л.с., работающий в паре с китайским вариатором WLY. Базовая комплектация Premier будет стоить около 2,6 млн рублей, стоящая выше нее Status – 2,8 млн рублей. Топ-верия за 3 млн рублей ожидается в 2025 году.