Автоэксперт объяснил, почему заезжать на парковку нужно задним ходом
Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", почему заезжать на перпендикулярную парковку нужно задним ходом.
"Перпендикулярную парковку рекомендуют выполнять задним ходом для того, чтобы при выезде контролировать движение. Так как выезд с парковочного места в переднем направлении позволяет лучше видеть приближающиеся машины и пешеходов, что снижает риск аварий. Есть два основных способа этого типа парковки между автомобилями: под углом 90 и 45 градусов (елочкой).
Один из плюсов парковки задним ходом - это маневренность. У большинства автомобилей поворачиваются передние колеса, из-за чего машина отклоняется относительно задней оси, поэтому парковаться задним ходом гораздо маневреннее, поэтому удобнее и быстрее. Минус - да, надо учиться пользоваться зеркалами, но на современных автомобилях есть для много "помощников" - от парктроников и камер кругового обзора до автопарковки", - отметил специалист.
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