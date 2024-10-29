Автоэксперт объяснил, почему заезжать на парковку нужно задним ходом

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", почему заезжать на перпендикулярную парковку нужно задним ходом.

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"Перпендикулярную парковку рекомендуют выполнять задним ходом для того, чтобы при выезде контролировать движение. Так как выезд с парковочного места в переднем направлении позволяет лучше видеть приближающиеся машины и пешеходов, что снижает риск аварий. Есть два основных способа этого типа парковки между автомобилями: под углом 90 и 45 градусов (елочкой).

Один из плюсов парковки задним ходом - это маневренность. У большинства автомобилей поворачиваются передние колеса, из-за чего машина отклоняется относительно задней оси, поэтому парковаться задним ходом гораздо маневреннее, поэтому удобнее и быстрее. Минус - да, надо учиться пользоваться зеркалами, но на современных автомобилях есть для много "помощников" - от парктроников и камер кругового обзора до автопарковки", - отметил специалист.

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