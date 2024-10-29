Полис ОСАГО за год стал дешевле

С начала 2024 стоимость полиса ОСАГО уменьшилась на 4,2%. В период с января по сентябрь средняя стоимость «автогражданки» снизилась до 7 215 рублей. При этом дороже всего страховка обходится водителям из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

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Согласно исследованию маркетплейса «Финуслуги», средняя стоимость ОСАГО в Москве с января по сентябрь снизилась на 12%, до 10 185 рублей, в Подмосковье — на 11%, до 9 361 рублей, в Санкт-Петербурге — на 14%, до 9 771 рублей, в Ленинградской области — на 4%, до 7 449 рублей.

Кроме того, в число регионов, где страховка обходится дороже, вошли Татарстан (9 052 рублей), Новосибирская (8 821 рублей) и Мурманская (8 814 рублей) области, Хабаровский край (8 767 рублей) и Челябинская область (8 744 рублей).

Самая дешёвая «автогражданка» — в Забайкалье (5 142 рублей), в Белгородской (5 416 рублей), Костромской (5 425 рублей) и Орловской (5 452 рублей) областях.

Эксперты также подсчитали, в каких российских регионах полисы подорожали сильнее всего. В перечень вошли Северная Осетия и Еврейская автономная область — в обоих субъектах зафиксирован рост цен на 24%, до 8 340 и 5 814 рублей соответственно. Также на 19%, до 6 727 рублей, подорожал документ в Якутии.