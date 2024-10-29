Эксперт протестировал новый Haval H5 и рассказал о нюансах внедорожника

Haval H5 - большой внедорожник длиной 5,2 метра, построенный на базе пикапа Great Wall Poer KingKong. "За рулём" выяснил, насколько хороша модель в деле.

© Российская Газета

В России Haval H5 продаётся с бензиновым турбонаддувным двигателем и 150-сильным дизелем.

"Уверяю, что дизельный Haval H5 - не овощ", - гоорит эксперт журнала Александр Виноградов, отмечая, что с этим агрегатом H5 уверенно идёт на обгон, тяга ощущается.

С бензиновым двигателем внедорожник едет бодрее, а разница в расходе топлива при этом совсем невелика - 1-2 литра на "сотню".

Агрегатированы двигатели 8-ступенчатой АКП от ZF. "Работает отменно!", - восхищается эксперт, напоминая, что для долгой жизни этой коробки трансмиссионную жидкость лучше менять не реже чем раз в 60 тысяч км.

"Haval H5 не боится ни вывешивания, ни брода, ни любого другого бездорожья. Нигде я не испытывал проблем, пока хватало хода подвески", - это о внедорожных способностях модели, которым есть предел, обусловленный не очень большим клиренсом в 200 мм и длиннющей колесной базой, из-за которой Haval H5 без проблем садится на брюхо.

По асфальту H5 едет уверенно и спокойно, без лишних кренов входит в повороты:

"Не спортивный кроссовер, но явно лучше многих пикапообразных внедорожников. Причем речь не только о китайцах", - отметил эксперт.

Салон для внедорожника плоть от плоти пикапа - достойный. Места много: при сложенных задних сиденьях становится доступной два метра длины, которых с головой хватит для ночевки или для перевозки чего-то габаритного. Третьего ряда у российской версии H5 нет, спинки дивана на втором ряду регулируются по углу наклона. Минусы актуальны больше для машин, поставленных по параллельному импорту: отсутствие русификации, отсутствие "теплых" опций, обычный кондиционер вместо климата и так далее.

Купить Haval H5 в России официально можно с сентября 2024 года, цена на бензиновые версии начинается от 3.7 млн рублей, с дизелем - от 4 млн рублей.