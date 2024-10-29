Китайский GAC собирается производить автомобили в Европе

GAC желает расширить присутствие в Европе. Введение ЕС новых пошлин в размере до 35% в отношении китайских электромобилей заставляет автопроизводителей из Поднебесной принимать решительные меры. В частности, GAC намерен построить в Европе завод по выпуску электромобилей.

Глава международного бизнеса GAC Вэй Хэганга заявил, что создание собственного производства на территории Европы станет для компании одним из способов обойти ограничения ЕС и сохранить конкурентоспособность.

В настоящее время GAC активно изучает варианты локализации, рассматривая варианты использования существующих мощностей или строительства собственного завода.

Среди новинок, которые GAC готов представить на европейском рынке — электрический кроссовер Aion V, с которым можно было познакомиться в рамках автосалона в Париже. В Европе модель может поступить в продажу уже в середине следующего года по цене менее 40 тысяч евро (4,2 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что в КНР началось строительство первого в мире производства аэрокаров. Официальная церемония закладки первого камня завода по производству модульных летающих автомобилей Xpeng прошла накануне, 27 октября.

Модульный летающий автомобиль, который был представлен миру в сентябре этого года, называется Land Aircraft Carrier (LAC). Он может поднять в воздух до 2 человек. Предварительная стоимость транспортного средства — 2 миллиона юаней (чуть больше 27 миллионов рублей). Планируется, что первый полёт LAC состоится на авиашоу в Чжухае в ноябре.