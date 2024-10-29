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Эксперты рассказали, стоит ли покупать подержанные авто до 50 тысяч рублей

В интернете встречаются объявления о продаже автомобилей, которые стоит до 50 тысяч рублей. Многие россияне их даже не открывают: они справедливо полагают, что в такую машину нужно будет вложить немало средств. Но есть и те, кто приобретает такие машины.

Изучаем подержанные авто до 50 тысяч рублей
© РИА Новости

По данным портала "АвтоВзгляд", до 50 тысяч рублей сегодня можно купить как отечественные ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, "Москвич", так и иностранные Toyota, Nissan, Hyundai, Honda, Kia и многие другие. В объявлениях обычно можно сразу узнать, на ходу ли машина, какое ее состояние, можно ли ее снова поставить "на колеса". Один из вариантов - "Ока" (ВАЗ-1111) 1999 года выпуска за 35 тысяч рублей. По словам владельца, вложений не нужно. За 50 тысяч продают ВАЗ-2114 2008 года - машине требуется ремонт, у нее стучит мотор и вылетает первая передача.

Есть много предложений "Москвичей": авто 400-й серии 1962 года выпуска, на ходу и не битый можно купить под восстановление за 45 тысяч рублей. "Москвич-2140" 1985 года обойдется в 37 тысяч рублей Передвигается машина самостоятельно, но к ней нужно купить новый аккумулятор.

Вариант за 35 тысяч рублей - праворульный Ford Festiva 1992 года, слегка битый, с перешитой более плотным материалом крышей. А автомобиля 1,3-литровый инжекторный мотор Mazda demio, есть кондиционер, стеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, центральный замок. Владелец готов отдать за требуемую сумму еще и запчасти.

За 40 тысяч рублей предлагают Volkswagen Vento 1996 года на ходу, без необходимости делать ремонт, с переваренными порогами и дном, с подушками безопасности, защитой от угона и антиблокировочной системой, кондиционером, усилителем руля и мультимедиа.

За Skoda Felicia 1996 года просят 49 тысяч рублей. Авто на летней резине, оснащен противотуманными фарами и магнитолой, двигатель и коробка передач были комплексно проверены.

Также можно найти объявления о продаже Иж-2126 "Ода" 2003 года выпуска за 30 тысяч рублей, Renault 19 1993 года и Daewoo Nexia 2012 года за 45 тысяч рублей. Все авто на ходу, а в Daewoo еще есть мультимедийная система, крепление детского сидения Isofix и усилитель руля.

Кроме того, до 50 тысяч рублей можно купить битый автомобиль на запчасти, в том числе, частично разобранный (например, без двигателя и коробки передач). И среди таких машин реально приобрести ремонтопригодные варианты - например, Honda Partner 2001 года выпуска за 49 тысяч.

Стоит ли покупать такой авто? Это хороший вариант для начинающих водителей, не имеющих много денег - в частности, студентов. Также таких "доноров" ищут те, кто занимается восстановлением старых машин. Кроме того, дешевый автомобиль на ходу подойдет для водителей, которые редко садятся за руль.

В любом случае, нужно понимать, что технические проблемы с машиной до 50 тысяч рублей с большой вероятностью будут. Но в числе предложений - вполне "живые" варианты. Нужно лишь обязательно тщательно проверить все документы, чтобы исключить любые ограничения.

Ранее "РГ" писала, что в Башкирии началась распродажа арестованных авто по цене от 79,5 тысячи рублей.

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