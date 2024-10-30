В Москве усилят контроль парковок на пяти улицах

Парковку на пяти московских улицах взяли на жёсткий контроль. Значительно чаще, чем раньше, будут проверять соблюдение водителями правил остановки и стоянки на Тверской и Щербаковской улицах, Астрадамском и Огородном проездах, а также на улице Газопровод, сообщают «Известия».

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Причиной усиления контроля называют большое количество жалоб от москвичей именно на эти улицы. Среди самых популярных — это парковка на тротуарах и под запрещающими знаками. В Дептрансе напомнили, что парковка в неположенном месте наказуема штрафом в размере 3 тысячи рублей.

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов в очередной раз повторил, что неправильно припаркованные машины очень часто мешают проехать скорой помощи и пожарным, что влечёт за собой трагедии.

«Кроме того, они загораживают обзор водителям городского транспорта, пешеходам и другим автомобилистам. Круглосуточный контроль за такими нарушениями позволяет сократить аварийность», — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что с 1 ноября первые зоны платной парковки появятся в Подмосковье. На некоторых улицах в Красногорске, Королёве, Реутове и Видном тариф составит от 40 до 50 рублей в час. Штраф за нарушение — 2,5 тысячи рублей. В подмосковном Минтрансе отмечают, что плату будут вводить в нежилых кварталах, что позволит более эффективно бороться с хаотичной стоянкой, в том числе грузовиков.