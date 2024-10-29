Еще один сервис каршеринга предложил россиянам выкупать автомобили

В каршеринг-сервисе "Ситидрайв" рассказали "Российской газете", что добавили опцию выкупа автомобиля, взятого в долгосрочную аренду. Для последующей покупки доступны более 15 моделей разных классов: Exeed LX, Exeed TXL, Changan Uni-T, Uni-V, Uni-S, Omoda S5, Haval H3 и другие. Предложение будет расширяться по мере роста автопарка долгосрочной аренды.

© Российская Газета

Подписка на авто с выкупом не предполагает наличие дополнительных затрат и первоначального взноса - пользователь платит только за аренду. Кроме того, сезонный шиномонтаж, плановый технический осмотр, ремонт и подменный автомобиль при необходимости включены в тариф. Большая часть машин - новые, а некоторые были в долгосрочной аренде только у 1-2 водителей, отмечают в сервисе.

Оставить заявку на выкуп автомобиля можно как при оформлении договора, так и во время действия текущей подписки - для этого нужно обратиться к менеджеру. Стоимость авто будет фиксированной во время всего срока аренды. При этом цена и длительность подписки для выкупа рассчитываются индивидуально для каждой машины.

Платежи за долгосрочную аренду списываются автоматически по выбору клиента каждую неделю или каждый месяц равными долями. Пользователь может подключить опцию выкупа автомобиля, а отключить ее после окончания срока аренды - в таком случае он заплатит только за прошедшие месяцы аренды.

Как считает генеральный директор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев, в текущих рыночных условиях выкуп после аренды является выгодной альтернативой автокредиту.

"Пользователю не нужно оплачивать первоначальный взнос и дополнительные платежи, которые обычно включены в условия автокредитования", - добавил он.

Ранее сообщалось, что автомобилисты смогут выкупать машины после долгой аренды в каршеринге "Яндекс.Драйв".