В Белоруссии продолжает дешеветь Voyah Free

Белорусские дилеры снизили цены на кроссоверы Voyah Free. В сентябре стоимость Voyah Free Pro EVR Flagship упала 119 900 белорусских рублей — это 3 460 000 российских. (Для сравнения, в нашей стране аналогичный гибрид предлагается дилерами от 6 000 000.) А сейчас, как стало известно редакции Quto, состоялось второе по счёту снижение цен.

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Новая цена гибридного кроссовера — 117 900 рублей (3 450 000 российских). Под капотом установлена 1,5-литровая бензиновая турбочетверка отдачей 108 л.с., которая вращает генератор, подзаряжающий тяговую батарею. От неё запитана пара электромоторов суммарной отдачей 489 л.с. и 720 Н∙м.

Продавцы отмечают ажиотажный спрос на этот автомобиль: уже распродана примерно половина машин из последней поставки. При этом публика хорошо разбирает не только базовый вариант: не менее бойко расходится специальная серия Voyah Free Winter Edition.

Последняя отличается наличием бесключевого доступа, двухзонного климат-контроля и полного набора подогревов. Стоит такой кроссовер 124 900 рублей (3 650 000 российских). При этом покупателю вдобавок дарят комплект премиальных зимних шин.

Кстати, в Белоруссии вдобавок начались ценовые войны между Geely и Lada. Китайская и российская марки решились на схватку за покупателя.