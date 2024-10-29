УАЗ модернизировал раздаточную коробку для своих внедорожников

Ульяновский автозавод (УАЗ) в рамках программы модернизации модельного ряда повысил уровень надежности раздаточных коробок. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

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«Увеличенная на два миллиметра длина зуба 40-й шестерни обеспечивает улучшенное зацепление зубчатого колеса включения прямой передачи с валом привода заднего моста и, как следствие, более стабильную работу трансмиссии. Уменьшенная до двух миллиметров толщина резинового демпфера исключает возможность самовыключения прямой передачи раздаточной коробки», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что после критики качества автомобилей УАЗ сенатором Дмитрием Рогозиным в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) «Газете.Ru» сообщили, что ведется непрерывная работа по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты.

«Новые партии автомобилей, поставляемые в зону СВО, а также автомобили УАЗ гражданского назначения усовершенствовали: улучшили систему подачи/фильтрации топлива, увеличили мощность, изменив системы выхлопа; патрубки системы охлаждения теперь делают из нового, более прочного материала», — заявили в пресс-службе Sollers.

Кроме того, в компании заявили, что модифицировали багажники для крепления защитной сетки от FPV-дронов, жгуты питания для РЭБ, светомаскировку, которая включается нажатием кнопки из кабины, защиту рулевых тяг и картера, демпферы рычагов КПП, поглощающие вибрацию. Генераторы сделали мощнее, усилили карданные валы.