В Подмосковье с 1 ноября вводят платные парковки

С 1 ноября в Подмосковье появятся платные парковки. В ближайшее время на территории Московской области впервые введут платную парковку. Соответствующие знаки и разметка появятся в Красногорске, Реутове, Королёве и Видном, а стоимость часа составит от 40 до 50 рублей в час.

© Quto.ru

В региональном Минтрансе отмечают, что плату будут вводить в нежилых кварталах, что позволит более эффективно бороться с хаотичной стоянкой, в том числе грузовиков.

На начальном этапе в четырёх городах появится 27 парковочных зон суммарно на 300 машиномест, но в будущем территория будет расширяться. Бесплатно можно оставить машину не более чем на 10 минут. Если за это время не провести оплату, штраф составит 2 500 рублей.

Подмосковные власти пояснили, что оплатить стоянку можно при помощи СМС-сообщения или через мобильное приложение «Парковки России», за что мэрии Москвы ежемесячно будет отчисляться 1,5% от сборов. Остальные собранные средства планируется передать в бюджет городских округов, а тратить их будут на благоустройство, ремонт и содержание территорий.

«Решение использовать систему Москвы принято для удобства автомобилистов Московского региона. Между столицей и Подмосковьем отмечается высокая маятниковая трудовая миграция населения, и, так как система знакома многим автомобилистам, это облегчает её внедрение и использование», — пояснили в областном Минтрансе.

Эксперты и местные жители, тем временем, не понимают, чем обусловлена необходимость введения платы за стоянку. Тем более что с хаотичной парковкой эффективнее бороться эвакуацией машин нарушителей. Помимо этого, водители Видного, Красногорска, Реутова и Королёва опасаются, что автомобилисты переберутся с платных зон во дворы, в результате чего автомобилистам некуда будет ставить собственные машины.