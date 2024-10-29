Volkswagen готовит модель марки Scout со съемной крышей

Марка Scout от Volkswagen готовит новый внедорожник со съемной крышей. Scout вернулся: на прошлой неделе свет увидели внедорожник Traveler и пикап Terra с рамной конструкцией, которые встанут на конвейер примерно через два года. Позже к ним присоединится третий автомобиль. Как пишет The Autopian, которому удалось заснять слайд из внутренней презентации бренда, это может быть трехдверный внедорожник со съемной крышей как у оригинальных Scout.

© Motor.ru

Еще один SUV появится в линейке Scout в рамках «третьего этапа расширения портфолио», гласит слайд. Судя по нему, новинка будет заметно компактнее недавно представленного Traveler, получит другое оформление и короткий передний свес.

© The Autopian

Инсайдеры полагают, что речь может идти о трехдверном внедорожнике со съемной крышей, который сможет составить конкуренцию Jeep Wrangler и Ford Bronco.

© Scout

Подтверждения этому пока нет, но на появление подобной модели недавно намекал руководитель отдела маркетинга Scout Шахин Каримиан. В Scout слышат пожелания клиентов, которые говорят о компактном внедорожнике со съемным верхом, хотя их и немного. Большинству интереснее классический SUV с обычной крышей.

К слову, компания рассматривала возможность оснастить съемными панелями Traveler, однако для машины такого размера они были бы слишком большими, тяжелыми и неудобными.

Scout Traveler и Terra предложат с электрической либо гибридной силовой установкой; запас хода — 560 либо 805 километров соответственно. Производство автомобилей запустят только в 2027 году. Обещана цена менее 60 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей).