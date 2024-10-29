BelGee отправит в Россию уникальный X50, который стал юбилейным для завода

В июле 2023 года на заводе "БелДжи" в Беларуси стартовал выпуск автомобилей под маркой BelGee, в октябре 2024 года компания перешагнула рубеж в 50 тысяч произведённых авто. Юбилейным стал кроссовер BelGee X50.

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"Автомобиль произведен для российского рынка и вскоре поступит для реализации к одному из официальных дилеров бренда в нашей стране", - говорится в сообщении марки.

Известно, что модель выкрашена в "чёрный металлик" и представлена в топовой комплектации Prestige.

Купить новый BelGee X50 в России можно с мотором 1.5 литра (150 л.с., 255 Нм) в паре с 7-ступенчатым роботом. Цены - 2 344 000 - 2 611 000 рублей).