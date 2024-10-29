АвтоВАЗ выпустил первый седан Lada Granta на линии Niva

"АвтоВАЗ" перенес производство седана Lada Granta на конвейер Niva
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» собрал на конвейере Lada Niva первые седаны Lada Granta. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd News.
«На линии Niva собран пробный автомобиль Lada Granta Sedan. С началом запуска автомобилей Iskra в серийное производство Granta седан станет соседом на конвейере вместе с Niva Travel и Niva Legend», — пишет Avtograd News.
Отмечается, что на одной линии с Iskra останется Granta в кузовах лифтбек и кросс-универсал. С началом производства универсалов Iskra модель Granta Cross будет снята с производства.
До этого стало известно, что доступная модификация Lada Vesta с автоматической трансмиссией начала поступать к российским дилерам.
Напомним, в гамме семейства Lada Vesta появился новый силовой агрегат — двигатель 1,6 л (106 л.с.), работающий в паре с автоматической трансмиссией.
На «АвтоВАЗе» заявили, что автомобиль обладает хорошей экономичностью: расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л на 100 км.
Связка мотора 1.6 л и АТ применяется на седанах Lada Vesta и автомобилях Lada Vesta SW, начиная уже с базовой версии Comfort. Доплата составляет 50 тыс. рублей.