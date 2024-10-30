Mitsubishi готовит два новых кроссовера на базе моделей Renault

Renault поможет Mitsubishi запустить две новые модели в Европе. Судя по тизерной фотографии, которую опубликовала Mitsubishi, обе модели будут относится к сегменту SUV (кроссоверы и внедорожники). О первом известно, что его предложат как с обычным ДВС, так и с гибридной силовой установкой, и это будет аналог Renault Symbioz. Второй же — полностью электрический, и техникой с ним поделится Renault Scenic E-Tech.

© Motor.ru

Сходство кроссовера Mitsubishi с ДВС с моделью Symbioz заметно даже по ходовым огням, которые просвечивают сквозь ткань. Его длина составит 4,4 метра, и в случае с гибридом установка будет трехмоторный — помимо бензинового двигателя в нее войдут два электромотора. Суммарная отдача составит 145 лошадиных сил. Информации о неэлектрифицированной модификации пока нет.

© Mitsubishi

© Mitsubishi

Что же касается кроссовера, который унифицируют с Renault Scenic E-Tech, то он получит электромоторами мощностью до 218 лошадиных сил. На одном зарядке электромобиль будет проезжать около 600 километров.

Премьера обеих моделей состоится в 2025 году.

Параллельно Mitsubishi разрабатывает трехрядный кроссовер для рынков стран АСЕАН. Пока представлен только концепт, но уже есть подробности о серийной версии, ожидаемой в 2025-м. Будущему паркетнику обещает внушительной дорожный просвет, система выбора режимов движения, включая специальный профиль Wet для езды по мокрому асфальту, при этом привод у автомобиля, судя по всему, будет только передним.

А ранее в этом месяце Mitsubishi представила обновленный Outlander с гибридной силовой установкой. Ему достались более крупная батарея, более мощный мотор объемом 2,4 литра и улучшенная подвеска с гидравлическими втулками передних нижних рычагов. Внешних изменений практически нет.