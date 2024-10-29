Большая часть жителей России не хочет пользоваться беспилотным транспортом. Исследование показало, что чуть более двух третей (38%) опрошенных готовы пересесть на беспилотный транспорт. Чаще решимость проявляли мужчины, чем женщины (51% и 26% соответственно). Примечательно, что из всех желающих большая часть — молодые люди до 34 лет (52%). Чуть меньше таких в возрастной группе 45+ (21%).

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Передвижение на транспорте без водителей вызывает больший интерес у россиян, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц (47%). У опрошенных с доходом до 50 тысяч интерес чуть скромнее (29%).

Но почти половина респондентов всё-таки не готовы пользоваться беспилотным транспортом (46%). Не определился со своими желаниями каждый шестой участник опроса.

Удивительна география желающих пересесть на беспилотный транспорт. Больше всего хотят воспользоваться такой возможностью в Красноярске (45%), Казани и Екатеринбурге (по 44%). Москва (39%) и Санкт-Петербург (38%) тут явно не в лидерах. В Перми и Нижнем Новгороде (по 35%) ещё меньше желающих.

Эксперты отметили, что за три года, прошедших с момента проведения подобного опроса, на 9% стало больше тех, кто не хочет ездить на беспилотном транспорте. Россияне довольно скептически относятся к беспилотникам и не торопятся отказываться от привычного способа передвижения.