В России хотят запретить дилерам растамаживать автомобили на физических лиц. С соответствующим предложением выступили участники круглого стола Комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, сейчас на российском рынке сложилась негативная тенденция. Дилеры при ввозе дорогих машин растамаживают их не на юридическое лицо, а на физических лиц. В итоге такие машины продаются в автосалонах дилеров, но фактически им не принадлежат.

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Подобная практика позволяет дилерам избежать лишней для себя ответственности, если у автомобиля будут выявлены дефекты или поломки. Запрет на подобные продажи может исправить ситуацию на рынке. Речь идет в том числе о запрете реализовывать автомобили по договорам поручения. Сейчас благодаря такому договору дилеры действуют от физического лица. Такую практику необходимо пресекать, считают участники рынка.