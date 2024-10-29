Стало известно, сколько стоит содержание седана Lada Vesta

Выяснилось, сколько стоит содержание седана Lada Vesta
Владельцу отечественного седана Lada Vesta придется потратить 1,61 млн рублей за пять лет владения автомобилем, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
За год стоимость владения Lada Vesta составит 322,3 тыс. рублей. В месяц показатель равняется 26,8 тыс. рублей, а за один километр — 21,48 рублей.
В указанную сумму входит сумма расходов, которые связаны с его эксплуатацией и владением, — например, оплаты ОСАГО и каско, покупки шин, топлива и т.д. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тыс. километров в год.
Расчеты проводились для нового седана Lada Vesta в комплектации Comfort'24 с автоматической коробкой передач. Его стоимость составляет 1,57 млн рублей.
До этого стало известно, что на автомобилях Lada Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличия стружки.
До последнего времени вариатор на Lada Vesta предлагали только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.
Автоэксперт Ракитин назвал установку китайского вариатора WLY CVT18 в Lada Vesta хорошим решением. По его словам, он надежный. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла.
Новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.