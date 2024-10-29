Стало известно, сколько стоит содержание седана Lada Vesta

Владельцу отечественного седана Lada Vesta придется потратить 1,61 млн рублей за пять лет владения автомобилем, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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За год стоимость владения Lada Vesta составит 322,3 тыс. рублей. В месяц показатель равняется 26,8 тыс. рублей, а за один километр — 21,48 рублей.

В указанную сумму входит сумма расходов, которые связаны с его эксплуатацией и владением, — например, оплаты ОСАГО и каско, покупки шин, топлива и т.д. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тыс. километров в год.

Расчеты проводились для нового седана Lada Vesta в комплектации Comfort'24 с автоматической коробкой передач. Его стоимость составляет 1,57 млн рублей.

До этого стало известно, что на автомобилях Lada Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличия стружки.

До последнего времени вариатор на Lada Vesta предлагали только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

Автоэксперт Ракитин назвал установку китайского вариатора WLY CVT18 в Lada Vesta хорошим решением. По его словам, он надежный. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла.

Новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.