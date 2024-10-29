Состоялась премьера нового Kia Tasman

Наконец-то это свершилось: мольбы австралийцев, самых горячих поклонников пикапов, были услышаны, и Kia выпустила новый Tasman. Это рамный пикап, который прошёл множество тестов на надёжность и проходимость, готов вступить в бой с именитыми представителями сегмента.

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Kia Tasman будет представлен не только в виде пикапа с одно- или двухрядной кабиной, но и в качестве шасси - "головастика", который можно доукомплектовать нужной надстройкой.

Длина автомобиля составляет 5385 мм, ширина и высота - 1905 мм, колёсная база - 3269 мм. Объём грузовой площадки - 1,17 кубометра. Максимальная грузоподъёмность варьируется от 1 до 1,2 тонны, буксировочная способность - до 3,5 тонн.

Новинка получила двухрычажку спереди и неразрезной мост с рессорной подвеской сзади. Глубина преодолеваемого брода - не менее 800 мм.

В зависимости от рынка Kia Tasman будет предлагаться в моно- и полноприводном исполнениях, с 6-ступенчатой МКП и 8-диапазонным "автоматом". В Южной Корее пикап поступит в продажу с 281-сильным бензиновым двигателем 2.5 литра, в Австралии - с дизелем 2.2 мощностью 210 л.с.

В салоне Kia Tasman установлен цифровой кластер, состоящий из трёх дисплеев: мультимедиа и приборка диагональю 12,3 дюйма каждый и 5-дюймовые экран между ними - для настройки климата. Есть две беспроводные зарядные площадки, звуковая система Harman Kardon, складной консольный столик, поручни на передних стойках, массивный бокс-подлокотник, задние сиденья со спинками с регулировкой угла наклона от 22 до 30 градусов.

Корея станет первым рынком, где Tasman появится в первой половине 2025 года, затем начнутся продажи в Австралии, Африке и на Ближнем Востоке.

Публичный дебют состоится на Международном автосалоне в Джидде, так как Саудовскую Аравию считают одним из основных рынков для Kia Tasman.