Nissan Qashqai можно будет снова купить в России

Nissan Qashqai вернется в Россию с гарантией. На сайте марки Oting появился анонс скорого появления в продаже некогда популярной на российском рынке модели — кроссовера Nissan Qashqai. Поставки автомобилей по параллельному импорту организовала китайская компания Sinomach Automobile. Судя по фотографии, в Россию будут возить Кашкай предыдущего, второго поколения. Его производят на совместном предприятии Nissan-Dongfeng в Китае.

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Еще летом глава компании Sinomach Auto Цзи Цзыюань заявил о намерении наладить поставки автомобилей в Россию по параллельному импорту, а именно модели Nissan Qashqai. Продавать машины будут через существующую дилерскую сеть, обслуживать и ремонтировать по гарантии в сервисных центрах. Однако на тот момент было не до конца понятно, какой именно Кашкай имел в виду Цзыюань: дело в том, что Nissan-Dongfeng производит две модели с таким названием. Первый — это кроссовер второго поколения, известный к КНР как Qashqai Classic, и ему предстоит рестайлинг. Второй — кроссовер нового, третьего поколения с турбомотором 1.3.

Китайские дилеры продают Qashqai прошлого поколения за 97 тысяч юаней (1,3 миллиона рублей), а новинка на треть дороже: от 125 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей).

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С появлением анонса на сайте Oting вопрос прояснился: россиянам предложат «второй» Qashqai со связкой двухлитрового 140-сильного двигателя и вариатора, передающего всю мощность на переднюю ось. Ранее в Сети появились сертификационные фотографии этого кроссовера в обновленном дизайне.

Пока же Sinomach Automobile продает в России автомобили марки Oting. К покупке доступен кроссовер Паладин на платформе Nissan Terra и с бензиновым двигателем Mitsubishi, а чуть позже в дилеры получат пикап-хардтоп на базе Navara.

В дальнейшем в России появятся еще две модели Oting — это компактный кроссовер и полноразмерный кроссовер. Последний, по слухам, будет базироваться на платформе Nissan Patrol.