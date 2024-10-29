Стали известны предпочтения россиян относительно марок бензина

Стало известно, какой бензин предпочитают водители в России. Водители в России не экономят на покупке бензина, несмотря на продолжающийся рост цен на горючее. Кроме того, автомобилисты не торопятся пересаживаться на общественный транспорт. Аналитики банка «Русский стандарт» провели исследования, в рамках которого выяснили, какую из двух наиболее популярных марок бензина в стране предпочитают с начала 2024 года владельцы машин в России.

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Как пишет Авто Mail.ru, с января по сентябрь нынешнего года около 57 процентов от всех покупок двух самых популярных марок бензина в стране пришлось на АИ-95. Соответственно, бензин марки АИ-92 приобретали в 43 процентах случаев. Специалисты заявили, что в прошлом году соотношение было примерно такое же.

В нынешнем году средний чек при покупке бензина АИ-95 составляет 1607 рублей. При этом за один визит на АЗС водители покупают топливо марки АИ-92 на сумму в 1244 рубля.

Очередное подорожание топлива в России ожидают уже в следующем месяце. По мнению экспертов, на корректировку цен может повлиять сразу несколько факторов.