Honda Odyssey теперь можно купить в России

Не так давно "РГ" рассказывала, что марка Honda по факту не ушла с российского рынка, а лишь трансформировала свою операционную деятельность. В качестве подтверждения жизни - выход нового Honda Odyssey.

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То, что появилось в России у официальных представителей марки, занимающихся импортом, дистрибьюцией и предоставлением гарантийного обслуживания - китайский Honda Odyssey Sport Hybrid, выпущенный в 2021 году.

Автомобиль длиной 4861 мм и колёсной базой 2900 мм оснащен 184-сильной гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя 2 DOHC i-VTEC и электромотора. Привод - передний, в качестве трансмиссии использован вариатор e-CVT. Средний расход топлива в смешанном цикле - 6,2 литра на 100 км.

Honda Odyssey доступен в комплектациях Premium, Prestige и Black Edition. Последняя выделяется черными колесными дисками, затемненными фарами и эксклюзивными элементами интерьера.

Доступ в салон осуществляется через раздвижные двери с электроприводом с обеих сторон. Электроприводом также оснащена крышка багажника. Салон автомобиля имеет трёхрядную компоновку с раздельными креслами на втором ряду c опциональным столиком и расширенными возможностями регулировки и подогревом (в зависимости от комплектации), у кресел третьего ряда есть функция поворота.

В стандартную комплектацию входят камеры заднего и бокового обзора, комплекс безопасности Honda Sensing, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, систему удержания в полосе и систему предупреждения о фронтальном столкновении.

Цена на Honda Odyssey начинается от 7 500 000 рублей.