Cadillac показал большой полностью автономный автодом. Американский бренд представил OpenSpace — самого крупного представителя квартета беспилотных Cadillac, в который также входят футуристическое купе InnerSpace, одноместный летающий PersonalSpace и шестиместный фургон SocialSpace. В воображении Cadillac автодом оснащен автопилотом пятого уровня, который не предполагает никакого вмешательства со стороны человека. Однако пока до этого далеко, а OpenSpace — лишь идея, проиллюстрированная рендерами.

© Motor.ru

Cadillac OpenSpace будет иметь два этажа с террасой на крыше, на которой пассажиры смогут «наслаждаться несравненными видами». На рендерах видны двуспальная кровать, потолок над которой украшен созвездиями, большой стол с раковиной, минималистичная ванная и диван-трансформер.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

Клиенты смогут персонализировать дом по своему вкусу: менять планы этажей, выбирать цвета и материалы отделки. В поездках к каждому приставят персонального ассистента. Он сможет планировать маршрут и заказывать блюда с местным колоритом, которые будут готовы к моменту прибытия в место назначения.

Снаружи OpenSpace похож на капсулу с панорамными окнами и светоотражающими панелями, которые должны помочь крупному автодому сливаться с окружающим ландшафтом.

Других подробностей об OpenSpace, а также сроков его возможного воплощения в реальную модель, Cadillac пока не раскрыл. В любом случае до внедрения автопилота пятого уровня пройдет немало лет. Пока же у материнской General Motors дела с беспилотниками идут не очень хорошо: после серии инцидентов ей пришлось остановить работу над шаттлами Cruise Origin.