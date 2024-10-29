В Москве и Подмосковье с 30 октября объявлен желтый уровень опасности

Московских автомобилистов предупредили о резкой смене погодных условий. В столичном регионе объявили жёлтый уровень опасности с 09:00 30 октября до 21:00 31 октября. Ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.

В связи с этим водителей просят быть очень осторожными на дорогах, не ставить машины вблизи рекламных конструкций, деревьев и строительной техники.

В ГАИ призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, правила перестроения в полосах и проезда пешеходных переходов, а также посоветовали водителям как можно скорее подготовить свои автомобили к зиме.

Ведь уже 2 и 3 ноября в Москву и Подмосковье придёт снег. Местами возможно образование сугробов, высота которых может достигать 5 сантиметров. С 3 ноября прогнозируется минусовая дневная температура, которая, по прогнозам, уже не поднимется выше нуля. С высокой вероятностью на следующей неделе снег растает.

Ранее аналитики Страхового дома ВСК сообщили, что по итогам III квартала текущего года в России на 9% сократилось число угонов. Лидирует в этом антирейтинге столичный регион, где с июля по сентябрь произошло 83% угонов. Раньше первое место принадлежало Дагестану. В Москве за это время произошло больше всего подобных происшествий — 75%, в Подмосковье — 8%. Стоит отметить, что в первом полугодии в Москве произошло только 20% краж машин.