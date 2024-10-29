Автоюрист рассказал, какие ошибки чаще всего допускают при оформлении ДТП

Российские автомобилисты допускают типичные ошибки при оформлении ДТП. В их числе - использование "Европротокола" с ограниченной выплатой, подписание некорректной схемы и фиксация лишь внешних повреждений машины.

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Как рассказал "Газете.ru" автоюрист Лев Воропаев, при оформлении извещения о ДТП по "Европротоколу", без участия сотрудников ГИБДД, пострадавший получает ограничение в выплате - не более 100 тысяч рублей. Однако обычно ущерб сегодня оценивается в гораздо большую сумму. Поэтому автовладельцу приходится идти в суд, чтобы взыскать ее с виновника аварии.

Также автоюрист советует при оформлении извещения при участии инспекторов ГИБДД контролировать, корректно ли они оформили схему ДТП и зафиксировали положение автомобилей до и после столкновения, а также следы торможения, размерные характеристики. Инспекторы должны учесть возражения. Если же сделать это не удастся, свои возражения необходимо указать в схеме при ее подписании.

Еще один важный момент - если автомобилист обращается в страховую компанию по ОСАГО через мобильное приложение, он обычно фотографируют только внешние повреждения. По ним и выплачивается возмещение. Воропаев рекомендует потребовать у страховщиков провести независимую экспертизу для фиксации и оценки скрытых повреждений.

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