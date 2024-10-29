Stellantis остановит производство моделей, которые плохо покупают

Stellantis ставит на паузу сборку моделей Jeep и Dodge, и вот почему. Дела у Stellantis идут неважно не только в Европе, но и в США — следом за новостью о приостановке производства Fiat Panda в Италии появилась информация о грядущем простое на заводе в Детройте, где выпускают Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee. С 28 октября по 1 ноября срочный конвейер остановлен, а в качестве причины указана ситуация на рынке.

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О приостановке производства двух моделей Jeep и Dodge говорится в письме, разосланном сотрудникам предприятия Stellantis в Детройте, которое оказалось в распоряжении Mopar Insiders. В разговоре с Motor1 в концерне в свою очередь заявили, что это одна из мер «по приведению объемов выпуска в соответствие с продажами». Иными словами, модели плохо продаются, так что темпы их сборки снижены. «Компания продолжит следить за ситуацией, чтобы оценить, требуются ли дальнейшие действия», — добавили в Stellantis.

Ранее глава Stellantis Карлос Таварес заявил, что низкие продажи концерна в США — это результат «неэффективной маркетинговой стратегии». Он также указал на проблемы с качеством сборки автомобилей RAM, которые недавно привели к отзыву почти полутора миллионов машин по всему миру, и добавил, что у всех брендов Stellantis будет всего два-три года на то, чтобы «доказать свою жизнеспособность». В противном случае концерн избавится от них.

В настоящее время в портфель концерна входят 14 брендов. Самые крупные из них, вроде Fiat, Opel/Vauxhall, Citroеn и Peugeot, оптимизация вряд ли затронет, а вот марки поменьше, например, Chrysler, который выпускает всего одну модель (минивэн Pacifica), или Maserati, продажи которой в 2024 году обвалились, находятся под угрозой.