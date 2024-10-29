Китайский гиперкар Xiaomi установил рекорд Нюрбургринга

Быстрейшим четырехдневным автомобилем Нюрбургринга стал «китаец». О новом рекорде на легендарной немецкой трассе объявила китайская компания Xiaomi: она утверждает, что прототип трехмоторного SU7 Ultra проехал трек за 6 минут и 46,874 секунды. Это быстрее результата рекордсмена среди серийных электромобилей, купе Rimac Nevera, время которого составляет 7 минут и 5,3 секунды. Однако сравнивать SU7 Ultra и Nevera пока некорректно, так серийная версия гиперкара Xiaomi еще не представлена.

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Xiaomi обещает полностью рассекретить серийный SU7 Ultra в самое ближайшее время. Пока же известны лишь некоторые характеристики прототипа: в движение его приводит трехмоторная силовая установка мощностью 1548 лошадиных сил, с места до «сотни» он разгоняется за 1,97 секунды, а до 300 километров в час — за 15,07 секунды. У прототипа углепластиковый кузов, гоночные тормоза и аэродинамический обвес, генерирующий больше двух тонн прижимного усилия.

Серийный вариант будет значительно скромнее и, вероятно, медленнее. Кроме того, электрокар будет мелкосерийным и очень дорогим. Ранее главный исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюня заявил, что он не может позволить себе такую покупку, хотя его состояние оценивается в 13,8 миллиарда долларов.

Что же касается других рекордсменов Нюрбургринга, то среди серийных дорожных автомобилей быстрейшим остается Mercedes-AMG One, который проехал трассу за 6 минут и 29 секунд. Среди электрических прототипов самым быстрым с 2019 года считается купе VW ID.R, его результат — 6 минут и 5,336 секунды.