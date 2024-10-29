Автовладельцы пытаются экономить на запчастях для автомобилей

Как рассказали "Российской газете" в международной сети автосервисов Fit Service, средняя стоимость "расходников" и запчастей для мелкого ремонта за год изменилась незначительно. Рост в данной товарной группе составил 5-7% (год к году).

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В сети впервые проанализировали сегменты используемых запчастей за последние пять лет. Оказалось, что предпочтения автовладельцев изменились. Если в период 2019 - 2021 года клиенты предпочитали запчасти из категорий "мидл", "оригинал" и "премиум", то в 2022 году уже иная картина. С этого года резко возрастает доля сегмента "эконом" в покупках клиентов. И сегодня уже 10% клиентов выбирают недорогие запчасти для ремонта.

"С 2023 года клиенту важно иметь возможность выбора категории запчастей: подороже, подешевле и средняя цена. Чаще всего, как и прежде, клиенты выбирают "мидл". Сегодня, как и пять лет назад, это самая большая доля покупок (65%), но расширение ассортимента именно в категориях дает клиентам возможность принять решение исходя из своих возможностей, не откладывать ремонт из-за невозможности купить дорогую позицию", - отметила директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

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