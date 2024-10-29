Представлен большой кроссовер MG RX9

Новый трехрядный паркетник MG не является собственной разработкой марки – это очередная модель Roewe с другой эмблемой. Для SUV заявлены двухлитровый турбомотор и полный привод.

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Вообще, большой семиместный кроссовер MG RX9 впервые засветился еще весной в рамках Филиппинского автосалона. А теперь паркетник представлен на мотор-шоу в Саудовской Аравии, вдобавок ближневосточное подразделение марки распространило полноценные фирменные изображения. В этом регионе продажи стартуют в ближайшее время. К слову, кроссовер будет глобальным, но об этом чуть ниже.

Как и многие другие современные модели MG, паркетник RX9 не разработан брендом самостоятельно: другая эмблема досталась «китайцу» Roewe RX9, который вышел на домашний рынок в прошлом году (бренды MG и Roewe принадлежат концерну SAIC). Собственно, лишь эмблемами внешне машины и отличаются. Среди особенностей экстерьера – внушительная радиаторная решетка, фары со скошенными диодными полосками ходовых огней, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Размеры MG RX9 на момент публикации новости не были озвучены. Но они, очевидно, такие же, как у паркетника Roewe. Длина – 4983 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1786 мм, колесная база – 2915 мм.

Внутри кроссовер MG тоже повторил Roewe RX9. Хотя одно важное отличие у ближневосточного варианта все же имеется. Такому паркетнику досталось привычное табло, состоящее из виртуальной приборки и тачскрина мультимедийной системы (каждый диагональю 12,3 дюйма). А вот исходный «китаец» имеет изломанное табло шириной практически во всю переднюю панель – дополнительный дисплей расположен перед пассажиром. Впрочем, на Филиппинах продемонстрировали MG RX9 как раз с тремя экранами, то есть такая компоновка будет у модели в других странах.

На Ближнем Востоке для паркетника еще заявлены: 21-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция кресел, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Под капотом MG RX9 установлена бензиновая турбочетверка 2.0, на ближневосточной версии мотор выдает 201 л.с. и 350 Нм (на Roewe RX9 – 242 л.с. и 392 Нм). Двигатель работает в паре с классическим девятиступенчатым автоматом. Привод передний или полный.

Впоследствии семиместный MG RX9 доберется до стран Латинской Америки (в частности, он уже анонсирован в Мексике), Африки и Юго-Восточной Азии, плюс его ждут в Австралии. А еще большой кроссовер MG вполне могут привезти в Россию – по крайней мере, модель с индексом RX9 ранее упоминалась в пресс-релизах одного из российских представителей бренда.