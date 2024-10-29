Минивэн Honda Odyssey оказался дороже, чем планировали

Все автомобили — китайского производства. В России будет предложено несколько комплектаций Premium, Prestige и Black Edition. Цена начинается от 7 500 000 рублей. Перед стартом продаж предполаглось, что стоить китайско-японская экзотика будет на 300 000 меньше.

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Гибридная силовая установка «Одиссея» построена вокруг двухлитрового бензинового двигателя, который работает по экономичному циклу Аткинсона. Ему ассистирует пара электромоторов, так что совокупная мощность составляет 184 л.с.

Главный плюс модели — это просторный салон, капитанские кресла второго ряда, а также возможность поворота кресел третьего ряда. К слову, сиденья обшиты высококачественной кожей.

Honda Odyssey комплектуется полным набором систем безопасности Honda Sensing, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и других помощников.

Между тем, россиянам пришёлся по вкусу Nissan X-Trail китайской сборки: любимый нашими соотечественниками вседорожник вернулся благодаря системе параллельного импорта.