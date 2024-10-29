Минивэн Honda Odyssey оказался дороже, чем планировали
Все автомобили — китайского производства. В России будет предложено несколько комплектаций Premium, Prestige и Black Edition. Цена начинается от 7 500 000 рублей. Перед стартом продаж предполаглось, что стоить китайско-японская экзотика будет на 300 000 меньше.
Гибридная силовая установка «Одиссея» построена вокруг двухлитрового бензинового двигателя, который работает по экономичному циклу Аткинсона. Ему ассистирует пара электромоторов, так что совокупная мощность составляет 184 л.с.
Главный плюс модели — это просторный салон, капитанские кресла второго ряда, а также возможность поворота кресел третьего ряда. К слову, сиденья обшиты высококачественной кожей.
Honda Odyssey комплектуется полным набором систем безопасности Honda Sensing, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и других помощников.
Между тем, россиянам пришёлся по вкусу Nissan X-Trail китайской сборки: любимый нашими соотечественниками вседорожник вернулся благодаря системе параллельного импорта.