На SUV пришлось 82% от выручки с продажи новых машин

По данным «Автостат Инфо», с продажи всех новых легковых автомобилей в России за сентябрь этого года было выручено 440 млрд рублей и 82% от этой суммы составили автомобили, принадлежащие к сегменту SUV.

За отчетный месяц российские покупатели приобрели 107 556 кроссоверов и внедорожников и заплатили за это объем автомобилей более 360 млрд рублей. Продажи машин сегментов B+ и В составили в сентябре 12 477 и 16 115 ед. соответственно, что принесло авторитейлерам выручку в размере 20,7 и 17,3 млрд рублей. При этом в структуре выручки с продаж на авторынке в сентябре машины сегмента B+ заняли долю в 4,7%, а на легковушки B-сегмента пришлось 4%.

Оборот с продажи полноразмерных седанов D-класса по итогам прошлого месяца достиг 12,4 млрд рублей (доля в структуре выручки - 2,8%). Отметим, что всего россияне приобрели 4056 таких машин. В то же время было продано 5018 автомобилей С-сегмента, а выручка с от реализации такого количества машин составила 11,8 млрд рублей или около 2,6% от всего оборота на авторынке РФ за сентябрь.