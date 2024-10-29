Более половины россиян не готовы отказаться от автомобилей
Несмотря на все усилия столичных властей по популяризации общественного транспорта как самого удобного, россияне не готовы отказываться от комфорта личных автомобилей. Согласно исследованию, проведённому Авито Авто, 57% водителей не намерены отказываться от машин в пользу городского транспорта, причём чаще ездить за рулём предпочитают жители крупных городов с населением от 100 тысяч человек — среди них набралось только 38% тех, кто готов пересесть на городской транспорт.
Около половины респондентов (48%) ездят на автомобиле ежедневно, ещё 28% участников исследования садятся за руль несколько раз в неделю. К слову, в населённых пунктах с населением от 250 до 500 тысяч человек ежедневно водят машину 52% опрошенных, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге — 43% и 35% соответственно.
Треть водителей проводит за рулём от 1 до 2 часов в день — этот ответ выбрали 35% участников опроса. Ещё 28% тратят на дорогу менее часа, а 21% — от 2 до 3 часов ежедневно, а 17% проводят в пути более трёх часов.
Также сообщается, что более половины опрошенных начали водить автомобиль в возрасте до 35 лет. 37% респондентов стали водителями в возрасте от 18 до 24 лет, ещё 17% — от 25 до 34 лет. Причём чаще молодёжь садится за руль в крупных городах. Например, в Санкт-Петербурге доля тех, кто стал автомобилистом в возрасте до 24 лет, составила 52%, в столице — 48%, а в городах с населением менее 100 тысяч человек — 33%.
Ранее сообщалось, что большая часть жителей России не хочет пользоваться беспилотным транспортом. Исследование показало, что чуть более двух третей (38%) опрошенных готовы пересесть на беспилотный транспорт. Чаще решимость проявляли мужчины, чем женщины (51% и 26% соответственно). Примечательно, что из всех желающих большая часть — молодые люди до 34 лет (52%). Чуть меньше таких в возрастной группе 45+ (21%).