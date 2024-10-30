Дептранс порекомендовал водителям начать менять летнюю резину на зимнюю

В Москве с 31 октября ожидается резкое понижение температуры и снег с дождем. Департамент транспорта столицы начал рассылать москвичам СМС-предупреждения о необходимости сменить резину на автомобилях.

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Как сообщает Гидрометцентр России, температура воздуха с +8 в среду упадет до +2...+3 в четверг, осадки ожидаются в виде мокрого снега с дождем. Такая погода продержится до середины следующей недели. Не исключены заморозки, причем в выходные столбик термометра в столичном регионе может впервые с начала сезона опуститься до -4...-5 градусов.

В связи с этим департамент транспорта присылает москвичам СМС-уведомления: "Уже пора. Рекомендуем начинать менять летнюю резину на зимнюю".

Также ведомство просит ответить на три вопроса на транспортном портале города: понравилось ли информирование, что в нем нужно изменить и поменяли ли уже резину.