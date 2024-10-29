Таксисты жалуются на китайские машины

Доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Тем временем игроки рынка заявили, что списывать такие машины приходится после 150 тыс. км пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тыс. км. Об этом пишет "Коммерсант".

Глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус в беседе с Авторадио напомнил, что сейчас рынок перестраивается. Какие китайские марки наиболее подходят для такси необходимо определить на практике.

"Китайских автомобилей очень много. Автопроизводители, автодилеры предлагают их все для работы в такси. И, как правило, чтобы оценить ту или иную модель, нужно время. Срок жизни автомобиля в качестве такси ограничен. Более трех лет это уже не рентабельно, потому что автомобиль такси проезжает в 10 раз больше, чем обычный автомобиль. Соответственно, если срок данной модели китайской меньше, чем три года, она мало подходит для такси. Поэтому, я думаю, за несколько лет рынок определится, какие автомобили китайского производства можно использовать в такси, а какие не стоит использовать".

При этом Швагерус считает, что перевозчики не будут закладывать возросшие на ремонт автомобилей расходы в стоимость поездок, так как этот показатель и без этого достаточно высокий.