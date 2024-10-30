Популярный каршеринг предлагает россиянам выкупить у него машины. К продаже предлагается более 15 моделей китайских автомобилей, среди которых Changan Uni-T, Uni-V, Uni-S, Exeed LX, Exeed TXL, Omoda S5, Haval H3 и другие, сообщает «Российская газета».

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Генеральный директора компании «Ситидрайв» Эдуард Мингажев уверен, что в настоящее время выкуп после аренды — выгодная альтернатива автокредиту. Тем более, что клиенту не придётся оплачивать первоначальный взнос и дополнительные платежи, которые входят в условия кредита.

При оформлении подписки с выкупом, оплачивать придётся только аренду. Стоимость машины за время пользования не меняется, но цена и длительность рассчитываются индивидуально. Заявка на покупку может быть оформлена во время действия подписки или при заключении договора на аренду.

Сервиз заверил, что модельный ряд будет расширяться по мере роста автопарка долгосрочной аренды.

Ранее исследование выяснило, где в России продают самые мощные машины. Эксперты изучили рынок автомобилей мощностью от 250 лошадиных сил и узнали, что большинство таких моделей от дилеров продаются в Москве, Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Самым востребованным новым автомобилем стал китайский внедорожник Tank 500. На вторичном рынке лидирующее положение у кроссовера BMW X5.