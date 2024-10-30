Бывшее представительство «Мерседеса» в РФ открыло шоурум с грузовиками

У грузовой марки Forland появился флагманский шоурум. Дилерский центр располагается на территории компании АО «МБ РУС». Вблизи есть склад запасных частей, сервисный центр, учебный класс, а также большая парковка, на которой выставлена техника.

© Quto.ru

Новая марка грузовиков Forland вышла на российский рынок минувшим летом. Официальным импортёром автомобилей выступила компания «МБ Рус», то есть бывшее представительство «Мерседеса».

Как отмечает «МБ Рус», открыть большой автосалон компания решила, поскольку со стороны российских грузоперевозчиков возник высокий спрос на среднетоннажные автомобили бренда.

«На российском рынке коммерческого транспорта немало игроков, но мы не сомневаемся в успехе грузовиков Forland», — отметил Александр Паршутин, директор по продажам коммерческого транспорта АО «МБ РУС».

Открывает линейку модель Forland 3 полной массой 3,5 тонны, а вся гамма состоит из четырёх автомобилей разного тоннажа. Флагманом линейки выступает 209-сильный 4,5-литровый Forland 12 полной массой 11 990 кг.

И продолжая тему коммерческого транспорта. На базе грузовика ГАЗ построили идеальную «воровайку»: новинка должна приглянуться строителям, которые часто перевозят малогабаритную технику.