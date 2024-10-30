На аукционе продадут тактический фургон полицейского спецназа

На аукционе продают 30-летний полицейский тактический фургон GMC P3500. На момент публикации материала последняя ставка достигла 9200 долларов (около 900 тысяч рублей). Онлайн-торги проходят на площадке Bring a Trailer. Машина, построенная в 1995 году инженерами фирмы Mattman Specialty Vehicles, стояла на вооружении калифорнийского спецназа SWAT. После списания автомобиль продали частному покупателю, который решил расстаться с полицейским фургоном с пробегом всего 25 700 километров.

© Motor.ru

Спустя почти три десятилетия фургон сохранил спецназовскую ливрею, полицейскую «мигалку» над лобовым стеклом и лестницу для доступа на крышу. На бортах машины нанесены логотипы Inglewood Police S.W.A.T. Автомобиль обут в 20-дюймовые стальные колесные диски с покрышками Goodyear.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

В салоне полицейской машины есть множество ящиков для хранения оружия и боеприпасов, рабочие столы с розетками и информационные доски для записи подробностей спецопераций. Кроме того, в список опций фургона входят кондиционер, телевизор с видеомагнитофоном Panasonic, а также аудиоподготовка Pioneer и система радиосвязи.

Под капотом заднеприводного GMC P3500 находится 7,4-литровый бензиновый мотор V8, укомплектованный четырехступенчатым «автоматом». В настоящее время за полицейскую машину в ходе торгов предлагают 9200 долларов (около 900 тысяч рублей по текущему курсу).

В начале августа Ford представил новое поколение полицейского внедорожника Explorer. Машину оборудовали режимами «преследования» и «слежки».