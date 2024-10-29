Porsche выпустит гибридный 911 Turbo

По данным издания Carscoops, которое ссылается на финансового директора марки Лутца Мешке, новая версия культовой модели пойдет в серийное производство во второй половине следующего года. При этом еще раньше производитель собирается обновить модель 911 Carrera S, которая останется в полностью топливном исполнении.

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Первой гибридной моделью в истории Porsche стало новое поколение 911 GTS, которое увидело свет весной нынешнего года. Модификацию оборудовали 3,6-литровым бензиновым V6, электромотором и роботизированной трансмиссией. В подобном исполнении отдача силовой установки составила 541 лошадиную силу.

Будущий 911 Turbo получит аналогичную систему, отдачу которой в компании собираются довести до 600 лошадиных сил. При этом в спорткаре, как и в случае с GTS, установят небольшую батарею без возможности подзаряда от стороннего источника.

Обновленный топливный 911 Carrera S претерпит небольшие изменения в дизайне кузова, получит некоторые новые решения в салоне, а также двигатель мощностью около 460 лошадиных сил. При этом спорткар может стать первой моделью линейки 911, для которой будет доступна механическая трансмиссия.

В середине июля Porsche подготовил спецверсию спорткара 911 Carrera GTS под названием Cuarenta Edition. Автомобиль получил эксклюзивную отделку кузова и интерьера.