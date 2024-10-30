В России продают уникальный Toyota Land Cruiser 1979 года

В России выставили на продажу редкий Toyota Land Cruiser.Автомобиль был выпущен в 1979 году, но благодаря стараниям владельца его состояние сейчас разве что не лучше, чем было после выхода с конвейера. Пробег составляет всего две тысячи километров после глубокой реставрации. Продавец из Владикавказа оценил машину в 15 миллионов рублей, при этом он заявляет, что потенциальные покупатели смогут как пополнить коллекцию за счет внедорожника, так и эксплуатировать его в повседневной жизни по прямому назначению.

© Motor.ru

История автомобиля продавцом не уточняется, однако известно, что Land Cruiser прошел глубокую реставрацию. Судя по фотографиям, как кузов, так и агрегаты этой модели действительно находятся в превосходном состоянии. В процессе восстановления Land Cruiser получил ряд улучшений, направленных на повышение его внедорожных качеств. Среди них крупные покрышки, лебедка и дополнительное освещение, что делает эту модель не просто музейным экспонатом, но и пригодным для езды по бездорожью автомобилем.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Внедорожник укомплектован 3,6-литровым дизельным двигателем мощностью 90 лошадиных сил, работающим в паре с механической коробкой передач и системой полного привода.

В середине июля на аукционе Bring a Trailer продали Toyota Land Cruiser 1997 года выпуска за рекордную сумму – 170 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей). Такая высокая цена объясняется идеальным состоянием автомобиля и его низким пробегом – за почти три десятилетия Land Cruiser проехал всего 7500 километров.