Строительство трассы в Дагестане обойдется в 11 млрд рублей

Дагестанское «Управление федеральных автомобильных дорог» приступило к поискам подрядчика для строительства отрезков обхода Дербента на трассе Р-217 «Кавказ». Протяжённость участка должна составить 18,1 км, а стоимость работ составляет 11,147 млрд рублей.

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Дорожники должны построить 18,1 км четырёхполосной трассы с расчётной скоростью движения 100 км/ч. Помимо этого, в смету заложено переустройство воздушных линий электропередач и переустройство газопроводов. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2028 года.

Ранее в ведомстве также объявили конкурсы на строительство ещё нескольких этапов обхода Дербента. Общая стоимость работ составляет 24,6 млрд рублей. Подрядчик должен возвести не только непосредственно дорожное полотно, но также несколько транспортных развязок, мостов, путепроводов и тоннеля. Кроме того, проект включает в себя восемь автобусных остановок, две площадки для отдыха и две площадки для размещения комплексов придорожного сервиса.

Сама дорога Р-217 является продолжением М-4 «Дон». Она проходит через Владикавказ, Грозный, Махачкалу и доходит до границы с Азербайджаном.

В перспективе планируется строительство обходов городов Хасавюрта, Махачкалы и Дербента, на что из бюджета выделено 42 млрд рублей. По плану, общая стоимость работ и ввод новых транспортных артерий в эксплуатацию обойдутся в 75 млрд рублей, а работы должны быть завершены до 2028 года.