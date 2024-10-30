Стал известен самый популярный бренд машин в такси в России

Россиянам рассказали, какие автомобили преобладают в автопарке такси по стране. По информации экспертов ГК «Альфа-Лизинг», особенностью сегмента стал рост доли китайских машин — с 47% в 2023 году до 62% в текущем. Отмечается и «омоложение» автопарков такси — в прошлом доля продаж автомобилей с пробегом составляла 27%, то этом году она уменьшилась до 8,5%.

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Говоря о самом популярном бренде в такси, то им стал китайский HAVAL, средняя стоимость которого была на уровне 2,1 миллиона рублей, сообщают «Известия».

В регионах одной из самых популярных стала российская LADA, которая очень часто используется в тарифе «Эконом». Средняя стоимость такой машины составила один миллион рублей. Для обслуживания пассажиров в тарифе «Комфорт» в регионах чаще всего покупают китайский Changan, средняя цена которого — 1,6 миллиона рублей. В «Комфорт+» самая востребованная марка — Geely, стоимость которой от 2, миллиона до 2,5 миллиона рублей). Высоким спросом в этом сегменте пользуется Belgee, который в среднем стоит 2,3 миллиона рублей.

Ранее российские таксисты пожаловались на качество китайских автомобилей. Как сообщили собеседники радиостанции «Ъ FM» из числа перевозчиков, «поднебесную» технику приходится выводить из эксплуатации после 150 тысяч километров пробега. У одноклассников, которые эксплуатировались таксопарками до массового ухода именитых марок из нашей страны, пробеги составляли 250-300 тысяч.