Эксперт рассказал, почему китайские машины в такси быстро ломаются

Китайские автомобили за 2-3 млн рублей, которые используются в России в такси, быстро ломаются из-за дешевых компонентов, Об этом сообщает info24.ru со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

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«Надо понимать, что на домашнем рынке эти автомобили стоят абсолютно копейки, и у нас они столь дороги исключительно в силу ценообразования: таможня, утилизационный сбор и так далее», — пояснил он.

По словам Шапарина, по причине их дешевизны предъявлять к ним требования, как к Hyundai, Kia, Volkswagen и так далее, не стоит. Это разные категории машин и производства изначально.

28 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли сообщил, что ресурс китайских автомобилей для работы в такси уступает европейским и корейским машинам.

По оценкам собеседников «Ъ FM», доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Тем временем игроки рынка заявили, что списывать такие машины приходится после 150 тыс. километров пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тыс. километров.

По словам председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрея Попкова, в одном из таксопарков у 70% китайских машин быстро вышли из строя вариаторы. Владелец сервиса «Евроавто» Роман Гуляев сообщил, что китайские автопроизводители после продажи машины теряют к ней интерес.