Cadillac анонсировал «заряженную» версию кроссовера Lyriq

Серийная версия новой модификации среднеразмерного SUV американской марки появится в продаже в начале следующего года.

© Колеса.ру

Принадлежащая концерну General Motors марка Cadillac представила серийную версию кроссовера Lyriq в апреле 2021 года, а старт производству модели в США был дан весной 2022-го. Выпуск модели налажен на заводе GM, расположенном в штате Теннесси. Сейчас компания разрабатывает новую версию среднеразмерного SUV: речь идёт о «заряженной» модификации серии V performance.

Известно, что «горячий» паркетник получит соответствующую литеру к названию и на рынок выйдет под именем Cadillac Lyriq-V. Согласно плану, продажи новинки, которой пообещали расположение руля как слева, так и справа, стартуют в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии в начале 2025-го, а на других рынках такой кроссовер появится позднее в том же году. Кстати, Lyriq-V станет первым «заряженным» электромобилем бренда.

В компании сопроводили анонс несколькими изображениями будущей «горячей» новинки, которой присвоят 2026 модельный год. У Cadillac Lyriq-V иначе оформлена нижняя часть переднего бампера с интегрированным изменённым воздухозаборником. Чуть более агрессивный вид имеет и нижняя часть заднего бампера с рисунком в виде сетки над светоотражателями.

За оригинальными колёсными дисками солидного диаметра, обутыми в низкопрофильные шины, можно разглядеть тормозные суппорты Brembo. Ожидается, что у «заряженного» паркетника дорожный просвет окажется ниже. Конечно, о принадлежности к спецверсии говорят и шильдики на кузове, а также эмблемы есть и в салоне, в том числе на рулевом колесе.

В компании пока ничего не рассказали о технике Cadillac Lyriq-V, при этом ранее производитель отмечал, что каждый электромобиль серии V performance будет обладать «исключительной производительностью, конкурентоспособным запасом хода и стандартным полным приводом».

Кстати, у «обычного» Cadillac Lyriq тоже есть полноприводный вариант, его силовая установка включает в себя пару электромоторов (по одному на каждой оси). Совокупная отдача составляет 507 л.с., а максимальный крутящий момент – 610 Нм. Ожидается, что у Lyriq-V показатели будут выше. Не исключено, что он разделит «начинку» с Chevrolet Blazer EV SS, в основе которого лежит та же платформа GM Ultium. Напомним, мощность его системы, как оказалось, составит 603 л.с. (875 Нм), в продажу такой кроссовер поступит в первом квартале 2025 года.

Цена Cadillac Lyriq-V станет известна позже. Стоимость актуального «обычного» Lyriq на американском рынке стартует с 58 590 долларов (что эквивалентно примерно 5,71 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант просят не менее 74 590 рублей (около 7,27 млн рублей).