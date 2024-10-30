Китай подал против ЕС иск в ВТО из-за пошлины 35% на электрокары

Китай подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против ЕС из-за пошлин на электрокары. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР, передает РИА Новости.

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«Китай не согласен и не принимает это решение, подал иск в рамках механизма разрешения споров ВТО», — заявили в министерстве.

Антисубсидиарное расследование ЕС в отношении китайских производителей было названо властями КНР «недобросовестной конкуренцией» под предлогом «честной конкуренции».

29 октября Еврокомиссия приняла окончательное решение о вводе пошлин до 35,3% на импорт электромобилей из Китая.

До этого Китай направил запрос на проведение консультаций с ЕС в рамках ВТО 14 августа 2024 года. Пекин утверждает, что введенные Евросоюзом меры противоречат статье VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и ряду положений Соглашения ВТО о субсидиях и компенсационных мерах.

Согласно правилам организации, если консультации не приведут к разрешению спора в течение 60 дней, Китай сможет потребовать передачи вопроса на рассмотрение специальной судебной коллегии. Это станет ответной мерой на ввод пошлины на электрокары.