Названы автомобили, на цену которых не повлияет повышение утильсбора

После повышения с 1 октября размеров утилизационного сбора многие импортеры уже изменили прайс-листы. Но есть бренды, представленные в России, которых это не должно коснуться.

© РИА Новости

Портал "АвтоВзгляд" напомнил, что для самых массовых сегментов легковых автомобилей, которые импортируют для перепродажи, утильсбор увеличится кратно. К 2030 году покупать такое авто будет экономически нецелесообразно. Но для автомобилей, произведенных в России, утилизационный сбор остался прежним: для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров он составляет 178 400 рублей, за машину с двигателем от 2 до 3 литров - 281 600 рублей.

Эти средства могут вернуться в качестве субсидий в зависимости от доли локализации производства. Поэтому на автомобили, производимые в России, не должны повыситься цены.

К таким машинам относятся все модели Lada, УАЗ, "Москвич", выпускаемые на калининградском "Автоторе" китайские Kaiyi, BAIC, SWM, Forting и Jetour.

В Нижнем Новгороде скоро начнется сборка трех моделей под брендом Volga. В Тульской области выпускают автомобили марки Haval - сейчас это модели Jolion, F7, F7х, Dargo, M6 и H9.

В Приморье на бывшем заводе Mazda Sollers запустила производство пикапа ST6 (база - китайский JAC T6). А "Автозавод Санкт-Петербург", ранее принадлежавший Nissan, выпускает Xсite X-Cross 7, в перспективе - X-Cross 8.

Также в Калуге на заводе "Автомобильные технологии" производят машины Citroen C5 Aircross, в Липецкой области, на "Моторинвесте" - электромобили и гибриды Evolute.

Компания "АГР" (в ее владении - бывшим заводом Hyundai под Питером и Volkswagen в Калужской области) собирает на питерской площадке из машинокомплектов Kia и Hyundai четыре модели под маркой Solaris.

Запуск производства в России дает ряд преимуществ для иностранных брендов - снижение утильсбора (например, для авто с двигателем 1-2 литра - 178 400 вместо 556 200 рублей), компенсацию от государства в зависимости от локализации, пониженные таможенные пошлины на машинокомплекты, экономию на логистике, доступ к госзаказам.

"Автомобильные технологии" уже объявили о том, что не намерены повышать цены после увеличения утильсбора - это касается как моделей российской сборки, так и импорта. Речь идет о Citroen C5 Aircross (российская сборка), Citroen C5X (импорт), Peugeot 2008, 4008 и 5008 (импорт).

Ранее "РГ" рассказала, как корейцы зарабатывают на японских автомобилях, запрещенных для экспорта в РФ.