Представлен облегченный Porsche 911 Carrera T c «механикой»

Компания Porsche расширила гамму модификаций спорткара 911. Минувшей весной модель поколения 992 прошла серьёзную модернизацию. За прошедшие полгода мы увидели базовую версию Carrera, гибридную Carrera GTS и экстремальную трековую GT3. На этот раз представлен облегчённый вариант 911 Carrera T — сравнительно доступный, c базовым трёхлитровым двигателем, но с более спортивными настройками шасси и ручной коробкой передач.

© Motor.ru

Восьмое поколение Porsche 911 (кузов 992) сейчас находится в середине жизненного цикла, и в этом году прошло глубокую модернизацию — например, впервые в истории у спорткара появилась модификация с гибридной силовой установкой. А теперь компания Porsche представила версию 911 Carrera T.

Индекс «T» расшифровывается как Touring — под ним с 2017 года выпускают облегчённые, более драйверские модификации «девятьсот одиннадцатого», которые занимают нишу между базовой версией Carrera и более мощной Carrera S. По такому же принципу сделан и новый 911 T — трёхлитровый турбомотор мощностью 394 лошадиные силы заимствован у базовой «Карреры», использованы более спортивные настройки шасси, а масса машины снижена.

© Porsche AG

© Porsche AG

© Porsche AG

© Porsche AG

Правда, разница в весе невелика: обещанные 40 килограммов набираются только с опциональными креслами-«ковшами» в дополнение к сокращённой шумоизоляции и более тонким стёклам (а от заднего сиденья избавились и на обычном «девятьсот одиннадцатом» — оно теперь в списке опций).

Что касается управляемости, то 911 Carrera T получил адаптивную подвеску PASM с уменьшенным на 10 мм клиренсом и своими особыми калибровками, полноуправляемое шасси (раньше это была опция) и более «острую» рулевую рейку. Разновеликие колёса диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади заимствованы у версии «S», но по заказу доступны и другие колёса из линейки Exclusive Manufaktur (в том числе с углепластиковыми колпаками).

© Porsche AG

© Porsche AG

А главная новость — это возвращение механической коробки передач. Её рычаг оформлен в духе гоночных автомобилей 60-х годов, с набалдашником из дерева грецкого ореха с открытыми порами. Кстати, отныне на 911 Carrera T используется «шестиступка», хотя до обновления 911 Carrera T комплектовалась ручной коробкой с семью ступенями.

© Porsche AG

После модернизации все остальные модификации безальтернативно получили восьмиступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями, и лишь на экстремальной (и очень дорогой) версии GT3 оставили возможность заказать ручную коробку. Таким образом, Carrera T становится единственной возможностью получить новый «девятьсот одиннадцатый» с ручной коробкой передач за сравнительно умеренные деньги.

Наиболее очевидное внешнее отличие версии «T» — стикеры со схемой переключения передач на задних окошках. Но не единственное: под передним бампером установлен более крупный сплиттер от версии GTS, а корпуса зеркал, колёса, стикеры на боковинах и решётка на крышке моторного отсека выкрашены эмалью «серый ванадий». В том же цвете выполнены вставки на передней панели и центральной консоли. В качестве опции предлагается декор в расцветке «гентский голубой» (как у белого купе на фотографиях).

© Porsche AG

© Porsche AG

© Porsche AG

© Porsche AG

Купе с 394-сильным «оппозитом» и шестиступенчатой «механикой» разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, максимальная скорость составляет 295 километров в час. Кроме того, теперь 911 Carrera T предлагается и в виде кабриолета: открытый спорткар достигает «сотни» за 4,7 секунды, максимальная скорость — 293 километра в час.

© Porsche AG

© Porsche AG

© Porsche AG

Прием заказов уже открыт: в Германии купе 911 Carrera T стоит от 142 тысяч евро, а кабриолет — от 156 тысяч евро. Это примерно на 13 тысяч дороже базовой Карреры с «роботом» PDK.